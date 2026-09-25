Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Consejo Superior de Educación (CSE) aseguró que la Contraloría General de la República (CGR) dejó por fuera del informe final sobre su gestión una serie de avances y acciones que fueron documentados durante el proceso de auditoría.

El CSE reaccionó al informe en el cual la Contraloría evaluó su gestión para dirigir la enseñanza oficial durante el periodo 2024-2026. Además, en el cual indicó que el Consejo no tiene una agenda propia para dirigir la enseñanza del país, pese a que es el órgano de rango constitucional encargado de orientar el rumbo del sistema educativo.

Según el Consejo, el documento definitivo no refleja de manera suficiente la evidencia y las observaciones que presentó durante la auditoría. Incluso señaló que el 18 de setiembre remitió una comunicación a la CGR solicitando que estos elementos fueran considerados antes de concluir el informe.

Defiende medidas implementadas

Entre los avances que el Consejo asegura haber acreditado se encuentran diferentes herramientas para registrar y dar seguimiento a sus acuerdos, decisiones, temas pendientes y plazos.

El CSE destacó además la publicación de las actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias como parte de sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

El Consejo también defendió la existencia de políticas educativas de largo plazo que, según indicó, sirven de marco para orientar el sistema educativo.

Además indicaron que analizarán las disposiciones emitidas por la CGR y continuarán con su proceso de fortalecimiento institucional.

¿Qué encontró la Contraloría?