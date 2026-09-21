Esto resolvió Laura Fernández por reclamos de Diego Miranda y Orlando Aguirre

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La presidencia de la República informó que resolvió dos casos administrativos presentados por el alcalde de San José, Diego Miranda, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

En el primer caso, el Concejo Municipal había sancionado a Miranda, por lo que en un proceso posterior el alcalde recusó al Concejo por “falta de objetividad”.

Sin embargo, la presidente Laura Fernández rechazó el planteamiento del alcalde josefino, vía resolución administrativa DP-R-005-2026.

En el segundo caso, Aguirre presentó un tema de conflicto constitucional por el tema del presupuesto extraordinario, sin embargo, la mandataria indicó que esto solo aplica para el proyecto del presupuesto ordinario.

Por esto, Fernández rechazó el planteamiento de Aguirre por considerarlo inadmisible.