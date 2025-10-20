Esto proponen los empresarios de aumento salarial para 2026

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) recibió esta tarde a los representantes del sector patronal, como parte del proceso de revisión y fijación del ajuste a los salarios mínimos del sector privado correspondiente al año 2026.

Durante la audiencia, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso un aumento general del 1,63% en los salarios mínimos.

En la misma línea, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) presentó una propuesta idéntica, también del 1,63%, argumentando la necesidad de mantener un equilibrio entre la capacidad económica de las empresas y el poder adquisitivo de los trabajadores.

El proceso de audiencias continuará el próximo miércoles 22 de octubre, cuando será el turno de los representantes del sector gubernamental de presentar su propuesta ante el Consejo.

Posteriormente, el CNS analizará los planteamientos de los tres sectores (trabajador, patronal y gubernamental) para definir el porcentaje de ajuste que regirá a partir de enero de 2026.

“Este porcentaje resulta de la aplicación íntegra de la metodología vigente para la fijación de los salarios mínimos, aprobada de forma tripartita, por los sectores laboral, patronal y estatal, y reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una práctica de referencia en materia de diálogo social. Dicha fórmula considera factores como el costo de vida y el crecimiento del PIB per cápita, y ha demostrado ser un instrumento técnico que promueve la estabilidad institucional, la coherencia económica y la seguridad jurídica del proceso de fijación salarial”, señaló la Cámara.

La decisión final se tomará el próximo lunes 27 de octubre.