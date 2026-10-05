Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El tradicional rice and beans costarricense ya conquistó a uno de los visitantes internacionales que llegó al país de la mano de Snoop Dogg.

Se trata de Cordell Broadus, hijo del reconocido rapero estadounidense y uno de sus socios comerciales, quien durante su visita a Costa Rica aprovechó para probar algunos de los platillos más representativos de la gastronomía nacional.

Foto: Sergio Espinoza

En conversación con Grupo Extra, Broadus contó que ya degustó rice and beans, jerk chicken con salsa jerk, oxtails, cola de res y colas de langosta. Su reacción fue contundente y aseguró que la comida incluso le hizo sentirse como en casa.

“El arroz, los frijoles, el pollo jerk con la salsa jerk al lado, la cola de res, las colas de langosta. Me sentí como en casa aquí. La comida es deliciosa. Rico”, afirmó.

La experiencia gastronómica fue apenas una parte de todo lo que el empresario ha descubierto durante sus primeros días en territorio costarricense.

La cultura afrodescendiente lo sorprendió

Broadus reconoció que antes de llegar no conocía demasiado sobre Costa Rica, pero aseguró que su percepción ha cambiado rápidamente gracias a lo que ha podido conocer.

“Realmente no sé mucho sobre Costa Rica, pero en el poco tiempo que he pasado aquí he aprendido mucho sobre los afrodescendientes y sobre la rica cultura que Costa Rica ha desarrollado durante los últimos cientos de años. Ha sido interesante aprender y probar nuevas comidas”, explicó.

Foto: Sergio Espinoza

Precisamente, uno de los puntos que más interés le genera es conocer la historia y las raíces africanas presentes en el país.

Por eso, su recorrido continuará por Limón, donde espera acercarse todavía más a esa parte de la identidad costarricense.

“Mañana vamos a Limón, para conocer un poco de la historia de Costa Rica y las raíces africanas. Así que no se trata de preguntarnos por qué Costa Rica, sino más bien cuánto nos tomó llegar. Snoop tiene seguidores en Latinoamérica. Solo estamos tratando de mostrarles cariño a los fanáticos y dejar aquí una parte de su legado”, manifestó.

Costa Rica también lo conquistó por su naturaleza

La comida no fue lo único que llamó la atención del hijo de Snoop Dogg.

Broadus se declaró un amante de los animales y aseguró que disfruta programas como National Geographic y Animal Planet, por lo que encontrarse con la naturaleza costarricense en persona ha sido una experiencia especial.

“Soy una persona a la que le gustan los animales. Es hermoso poder ver todo esto en persona. Y también escuché que aquí tienen muchos cocodrilos”, comentó.

También aseguró que le han hablado de la gran cantidad de animales que pueden encontrarse en el país.

“He escuchado que tienen 400 terremotos al año. Muchos terremotos aquí y animales increíbles, serpientes, arañas y hormigas gigantes”, relató.

Lejos de verlo como algo negativo, Broadus aseguró que precisamente esa riqueza natural forma parte de lo que más disfruta durante sus viajes.

“La naturaleza en general siempre ha sido mi cosa favorita”, afirmó.

Foto: Sergio Espinoza

Durante la conversación también intentó explicar qué significa para él la famosa expresión costarricense.

“‘Pura vida’ significa más vida, ¿verdad? O… por todo”, dijo entre risas.

Más allá de la traducción literal, Broadus aseguró que ha sentido una energía especial durante su estadía.

“Estoy muy interesado en las zonas azules, en las tortugas que migran aquí para poner sus huevos y todo eso. Hay muchas cosas que son increíbles”, comentó.

“En cuanto a la energía, puedes sentir buena energía cuando estás aquí. Y la naturaleza en general siempre ha sido mi cosa favorita”.

No solo vino por el concierto de Snoop

Aunque su visita está directamente relacionada con la llegada de Snoop Dogg a Costa Rica, Broadus dejó claro que su papel va mucho más allá de acompañar al artista.

Él mismo se presentó ante Grupo Extra como hijo de Snoop Dogg, socio comercial y principal gestor detrás de la llegada del rapero al país, en un trabajo conjunto con el productor Don Stockwell.