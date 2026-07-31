Esto pidieron Georgina y Cristiano Ronaldo para su boda

A pocas horas de celebrar su esperada boda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron con una petición muy especial dirigida a sus invitados: en lugar de llevar obsequios, solicitaron que ese dinero se destine a donaciones para hospitales infantiles.
Con este gesto, la pareja busca que su matrimonio también tenga un impacto solidario, apoyando a centros médicos dedicados a la atención de niños y niñas.
La ceremonia está prevista para mañana, en una celebración privada que reunirá a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del deporte y el entretenimiento. Según la información que ha trascendido, el enlace se llevará a cabo en un exclusivo recinto, bajo estrictas medidas de privacidad.
En los días previos, la pareja ya había compartido algunos detalles sobre la organización del evento, entre ellos el carácter íntimo de la celebración y los preparativos para recibir a sus invitados.