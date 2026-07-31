Esto pidieron Georgina y Cristiano Ronaldo para su boda

A pocas horas de celebrar su esperada boda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron con una petición muy especial dirigida a sus invitados: en lugar de llevar obsequios, solicitaron que ese dinero se destine a donaciones para hospitales infantiles.

Foto: Redes sociales

Con este gesto, la pareja busca que su matrimonio también tenga un impacto solidario, apoyando a centros médicos dedicados a la atención de niños y niñas.

La ceremonia está prevista para mañana, en una celebración privada que reunirá a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del deporte y el entretenimiento. Según la información que ha trascendido, el enlace se llevará a cabo en un exclusivo recinto, bajo estrictas medidas de privacidad.

Foto: Redes sociales

En los días previos, la pareja ya había compartido algunos detalles sobre la organización del evento, entre ellos el carácter íntimo de la celebración y los preparativos para recibir a sus invitados.