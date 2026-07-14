Esto piden los conductores de plataformas a los diputados

Decenas de conductores de plataformas digitales, como Uber o Didi, se hicieron presente en la Asamblea Legislativa este martes, para manifestarse contra el proyecto expediente 23.736 que regularía dichas aplicaciones y que es impulsado por el Gobierno.

Según aseguraron los afectados, el plan legislativo se construyó sin tomar en cuenta a los conductores de plataformas, por lo que se les coloca en desventaja ante los beneficios que recibirían los taxistas una vez aprobado el texto.

Foto: Isaac Villalta.

“Vinimos a presentar una serie de modificaciones apoyadas con las firmas de 600 conductores de plataformas”, aseguró Marco Cordero, coordinador de la Organización Nacional de Conductores de Plataformas.

Los choferes piden a los diputados considerar los siguientes puntos:

Establecer un piso y un techo para las comisiones cobradas por las plataformas digitales.

Garantizar el debido proceso y el derecho de defensa frente a desconexiones arbitrarias.

Revisar el canon para que sea proporcional y sostenible.

Ajustar la antigüedad máxima permitida de los vehículos.

Incorporar criterios objetivos y transparentes para la determinación de las tarifas.

Rectificar la Moción N.° 76 para permitir la recogida de personas usuarias previamente contratadas en los aeropuertos mediante zonas autorizadas.

Actualmente el proyecto es estudiado en su etapa de mociones por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.