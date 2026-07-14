Esto piden los conductores de plataformas a los diputados

Decenas de conductores de plataformas digitales, como Uber o Didi, se hicieron presente en la Asamblea Legislativa este martes, para manifestarse contra el proyecto expediente 23.736 que regularía dichas aplicaciones y que es impulsado por el Gobierno.
Según aseguraron los afectados, el plan legislativo se construyó sin tomar en cuenta a los conductores de plataformas, por lo que se les coloca en desventaja ante los beneficios que recibirían los taxistas una vez aprobado el texto.
“Vinimos a presentar una serie de modificaciones apoyadas con las firmas de 600 conductores de plataformas”, aseguró Marco Cordero, coordinador de la Organización Nacional de Conductores de Plataformas.
Los choferes piden a los diputados considerar los siguientes puntos:
Actualmente el proyecto es estudiado en su etapa de mociones por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.