La Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos solicitó un año de prisión preventiva contra un hombre de apellidos González López, sospechoso de cometer un femicidio en otros contextos en perjuicio de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

La petición se realizó ante el Juzgado Penal de la localidad, durante una audiencia que inició la mañana de este viernes.

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Según la investigación, la última vez que se tuvo rastro de la víctima fue el 26 de setiembre, día en que, al parecer, el imputado la visitó en su casa.

Las autoridades presumen que el hombre acabó con la vida de Faerrón y luego ocultó su cuerpo en una finca ubicada en Javillos de Florencia, donde fue localizado el miércoles anterior, durante un allanamiento dirigido por el despacho.

Por los hechos, dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares son investigadas por el presunto delito de favorecimiento real, ya que, en apariencia, ocultaron información a las autoridades judiciales.

La audiencia de medidas cautelares continuaba en desarrollo con la exposición de la defensa del imputado. El caso se tramita bajo el expediente 25-007889-0059-PE.