Esto pide Fernández para el CACCO: ¿Quién será el primer trasladado?

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La presidenta de la República Laura Fernández pidió al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, trasladar al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), a los asesinos de policías.

Fernández pidió expresamente que trasladaran al principal sospechoso de asesinar al oficial Gerson Rosales.

Ese fue el pedido que la mandataria hizo en la apertura de este centro penal.

Se trata de un sujeto de apellido Menocal quien figura como principal sospechoso de asesinar a Rosales en Batán.

Aguilar acató la orden e indicó que además de estos sujetos, también irán cabecillas de grupos criminales y otros casos que serán analizados de manera individual.

Justicia confirmó que los primeros traslados se harán a final de mes.

Se estima que 5.100 privados de libertad serán recluídos en el CACCO, una mega cárcel con un costo superior a los 16 mil millones de colones.