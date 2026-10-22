Esto pasó con el juicio del homicidio de los primos en Heredia

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La tarde de este jueves iniciaba el juicio por el doble homicidio de los primos Barboza, ocurrido en febrero de 2025.

Sin embargo, el debate no pudo iniciar y fue reprogramado para el próximo 29 de octubre a partir de las 8:30 a.m.

Esto debido a la ausencia de dos de los imputados por motivos de un brote de varicela en un centro penitenciario.

Además, se conoció que otros dos imputados solicitaron acogerse a un procedimiento especial abreviado, y optar por una pena menor.

Un total de 11 personas deberían enfrentar a la justicia como sospechosas de haber participado en los hechos.

El caso se remonta al 7 de febrero cuando se reportó la desaparición de dos hombres de apellido Barboza.

Tras la investigación de las autoridades judiciales, se realizó un allanamiento en un bar en el centro de la provincia de Heredia.

En el establecimiento comercial se encontraron los restos de los primos dentro de una fosa ubicada en el sótano del bar.

En apariencia, una pelea habría provocado el ataque de varias personas a las víctimas, lo que causó su muerte en el sitio.