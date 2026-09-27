Esto pasará con el hombre que lanzó ácido contra su expareja

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Calero pasará tres meses más en prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2025 en Agua Caliente de Cartago, cuando Calero llegó hasta la vivienda de una mujer de apellido Vallejos y le lanzó ácido sulfúrico en la cara.

Esto a pesar de que el sujeto, de nacionalidad nicaragüense, tenía una medida restrictiva para acercarse a su expareja. Producto del ataque, Vallejos tuvo severas lesiones en la cara, el pecho, brazos y piernas.

En apariencia, el día de los hechos, Vallejos le permitió el ingreso a la vivienda a Calero, pues este le hizo creer que iba a reparar un aparato electrónico de los hijos que tienen en común.

Leer más: ¡Ayúdenme, por favor, quítenme esto que me quema!

Tras el ataque, el imputado se dio a la fuga durante cuatro meses, hasta que las autoridades lograron su captura en agosto de 2025, en una bodega agrícola en una finca ubicada en San Ramón de Alajuela.

Calero estaba descontando un año de prisión preventiva tras su captura en agosto de 2025, y ahora deberá permanecer tres meses más recluido.