Esto ofrece el Gobierno al PLN para que verdiblancos respalden Armonización

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Gobierno estaría dispuesto a mantener dentro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la unidad encargada de coordinar la operación del sistema eléctrico nacional, como parte de las negociaciones que sostiene con el Partido Liberación Nacional (PLN) para intentar destrabar el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Así lo reveló el diputado verdiblanco Salvador Padilla, quien explicó que una de las principales condiciones planteadas por su bancada es que la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), a la que denominó el “cerebro del ICE”, permanezca dentro de la institución.

El proyecto de Armonización plantea trasladar funciones de operación del sistema y del mercado eléctrico a un nuevo ente independiente denominado Ecosen.

“La principal fue la que mencionaron por acá, que ellos estarían dispuestos a devolver el cerebro del ICE, el DOCSE, al ICE. Entonces, bajo esos términos creemos que es un gesto de buena fe”, manifestó Padilla sobre la propuesta realizada por el Gobierno.

PLN aún no garantiza votos

Padilla insistió en que Liberación Nacional todavía no ha decidido respaldar Armonización.

“Nosotros no hemos dicho que sí, quiero aclarar que no hemos dicho que sí”, recalcó.

Según explicó, las conversaciones se realizan prácticamente todos los días y el PLN pretende que la negociación no se limite a este expediente, sino que contemple una agenda energética más amplia.

En ella buscan incorporar cuatro proyectos presentados por Liberación Nacional y también valorar las dos iniciativas impulsadas por el Frente Amplio.

La intención, dijo, es modernizar el sistema eléctrico sin debilitar al ICE, las cooperativas de electrificación ni las empresas públicas municipales.

“Liberación Nacional no quiere mantener el statu quo porque sabemos que el país necesita energía”, expresó.

Las conversaciones continúan mientras se acerca el 21 de octubre, fecha límite para ampliar el plazo cuatrienal del expediente y evitar que sea archivado. Padilla adelantó que el lunes podrían existir mayores avances sobre las propuestas del Gobierno y las contrapropuestas del PLN.