El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del programa Recompensas por la Justicia (RFJ), anunció que ofrece hasta $10 millones por información que permita desestabilizar los mecanismos financieros de cárteles y organizaciones criminales transnacionales, entre ellos los esquemas de robo de combustible.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas estructuras delictivas no solo operan en el narcotráfico, secuestro y tráfico de personas, sino que también han diversificado sus fuentes de ingresos mediante actividades como la sustracción ilegal de combustibles, la extorsión y el lavado de dinero.

Organizaciones señaladas

El 20 de febrero de 2025, Washington designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGD) a los principales cárteles mexicanos y grupos regionales que mantienen operaciones en el hemisferio. Entre ellos:

Cártel del Golfo (CDG)

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste (CDN)

Cártel de Sinaloa

Cárteles Unidos (CU)

La Nueva Familia Michoacana (LNFM)

La Mara Salvatrucha (MS-13)

El Tren de Aragua (TdA)

Lo que busca EE. UU.

El programa RFJ pagará recompensas a quienes aporten información verificable sobre:

Contribuciones financieras y donantes de estas organizaciones.

Empresas, fachadas o inversiones vinculadas al robo y tráfico de combustibles.

Transacciones realizadas por bancos y casas de cambio que favorezcan a estos grupos.

Esquemas de comercialización y transporte de combustibles robados.

Negocios formales o informales que sirvan de canal financiero a estas estructuras.

Una amenaza regional

El Departamento de Estado enfatizó que estas organizaciones han dejado de ser grupos meramente dedicados al narcotráfico para transformarse en estructuras de alcance terrorista, responsables de actos violentos, asesinatos de civiles y ataques contra autoridades, incluidos diplomáticos estadounidenses.

Con este anuncio, Washington busca golpear uno de los pilares más rentables del crimen organizado: la financiación obtenida mediante robo de combustibles y actividades económicas ilícitas