Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La primera audiencia realizada este martes 24 de marzo en Estados Unidos, en la que comparecieron Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

Tras consultas realizadas por Grupo Extra a la oficina de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, la institución informó que durante la diligencia ambos fueron formalmente acusados de los cargos en su contra.

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“Durante la audiencia de hoy, ambos fueron formalmente acusados de los cargos y se les informó sobre el rango de penas correspondientes. En ese momento, cada uno presentó una declaración inicial de ‘no culpable’”, detalló la Fiscalía.

De igual manera, señalaron que ambos imputados renunciaron a la audiencia de detención, por lo que el tribunal ordenó que permanezcan detenidos mientras avanza el proceso judicial.

Además, el juez estableció un calendario previo al juicio y posteriormente, las partes fueron excusadas.

Por otro lado, la Fiscalía aclaró que no tiene información sobre el centro de detención donde serán recluidos.

“No tenemos forma de saber dónde serán recluidos, ya que esa decisión corresponde al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service)”, indicaron.

De momento, ambos costarricenses extraditados continúan detenidos en territorio estadounidense.