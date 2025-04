El Gobierno de los Estados Unidos revocó la visa al expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, así como la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro.

Así fue confirmado por ambas figuras políticas, las cuales señalaron que recibieron un correo electrónico donde les confirmaban la medida.

“No me van a silenciar”

Tras darse a conocer el tema, el exmandatario brindó una conferencia de prensa donde señaló que la decisión del gobierno norteamericano “lo toma por sorpresa”, aunque respeta la medida.

En un discurso de más de veinte minutos, Arias hizo un repaso sobre sus relaciones con los Estados Unidos y señaló que históricamente, tuvo discrepancias con el gobierno norteamericano, aunque siempre hubo relaciones de respeto, libertad y democracia.

No obstante, afirmó que durante la administración de Donald. J Trump, se han visto signos de “autocracia” (gobiernos que concentran el poder en una sola persona). En los últimos años, Arias tuvo posiciones críticas respecto al financiamiento de armas, guerras y política multilateral de Washington, lo cual, podría haber influido en la decisión.

“Recibí un escueto donde se me indica la decisión. Yo no sé si el que me hayan quitado la visa, es producto de una represalia, porque yo digo lo que pienso, escribo lo que digo, y ustedes y el mundo entero saben lo que pienso de estos temas. Y si alguien quiere utilizar una represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar”, afirmó el expresidente y premio Nobel de la Paz.

Arias descartó que el Gobierno de Costa Rica tenga que ver con la decisión tomada por la administración Trump.

“No creo que el Gobierno de Costa Rica esté involucrado en la revocación de mi visa. Creo que es una decisión de Estados Unidos. Imagino que el Departamento de Estado debe tener razones y las respeto. Si tienen una opinión diferente, eso no los hará cambiar de opinión. Pero no creo que tenga nada que ver ningún gobierno, y menos el nuestro, con que nos hayan revocado la visa”, añadió. Diario Extra consultó si la visita de Marco Rubio, secretario del Estado de Estados Unidos a Casa Presidencial, pudo haber influido en el tema, a lo cual indicó que “no podría afirmarlo”

“Se ha puesto de moda eliminar visas. En honor a la verdad, no sé por qué razón habrá pasado ¡No quiero caer en especulaciones!”, respondió a este medio

Por su parte, la diputada Castro brindó declaraciones señalando que “respeta la medida” y tiene una excelente relación con la embajada de los Estados Unidos.

“No tengo idea del tema y voy a revisar lo que ha sucedido. Los medios se enteraron primero”, señaló.

Semanas atrás, se informó del retiro de visas a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba, que han tenido un papel crítico respecto a la posición del Gobierno de Costa Rica respecto a 5G.

Posteriormente, se revocó al diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, así como a José Pablo Sibaja, de Nueva República. La auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, los exgerentes de Telecomunicaciones Carlos Luis Mecutchen Aguilar, Jaime Palermo Quesada, Luis Diego Abarca, así como Douglas Eduardo Quesada, jefe de la División de Desarrollo y Construcción de la Red y apoderado legal sin límite de suma del ICE completan esa lista de vetados por el gobierno norteamericano.