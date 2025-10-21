“Esto no acaba aquí”

Una vez que pitó el árbitro y determinó la victoria de Alajuelense, por marcador de 2 a 0, era el momento de escuchar a los actores. Kendall Waston dio la cara y señala que no todo está perdido. El zaguero morado es del criterio de que todavía quedan finales pendientes y que tiene muy cerca ese objetivo de terminar en la primera posición.

¿Fueron superados en velocidad?

Sí, esos dos goles cayeron después de una perdida de pelota nuestra. Tal vez estábamos muy partidos, con mucho espacio y ellos aprovecharon muy bien. Nos vamos a ocupar para que cuando estemos en el ataque especialmente atrás, poder hablar con los compañeros para estar bien ordenados y parados.

¿Por qué no han sacado los clásicos anteriores?

Es fútbol, nunca vamos a salir a perder un partido. No fue lo mejor para nosotros, pues también hicimos algunas cosas buenas, pero al final eso no importa, sino los tres puntos.

¿Se complica el liderato?

Nosotros debemos salir a buscar todos los partidos que tenemos al frente ahora. Si ellos dejan puntos o no ya eso no nos compete. Lo nuestro es ganar y ver qué pasa. Esto no se acaba aquí.

Igual cuando estábamos en el primer lugar no era que todo ya estaba todo hecho y teníamos que ser respetuosos con los demás. Ojalá podamos ganar todo lo que viene y ver qué sucede.

¿Qué le dicen 6 clásicos sin ganarle a la Liga?

Es que es como le decía a su colega, es fútbol, desgraciadamente uno no quiere perder ni un partido contra quien sea. Al fin y al cabo lo que más importa es levantar el título.