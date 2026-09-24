Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández se refirió brevemente a la decisión de remover del cargo al canciller Manuel Tovar y dirigiéndose a la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, lamentó no haber asistido a la reunión del Escudo de las Américas convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Fernández atribuyó a Tovar el no haber participado en el encuentro, asegurando que el ahora exministro de Relaciones Exteriores y Culto gestionó la invitación “de forma inadecuada”.

“Lamento mi ausencia en la reunión convocada por el Gobierno de Estados Unidos con los jefes de Estado participantes del Escudo de las Américas. El error de no trasladarme esa invitación de su Gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el Canciller de la República”, dijo Fernández durante una conferencia luego de recibir vehículos y lanchas donadas por Estados Unidos para combatir al narcotráfico.

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La mandataria añadió que “hay decisiones difíciles que uno debe tomar como mandataria”, pero que hay errores que no se pueden pasar por alto.