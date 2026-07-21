Tras el fin de su relación con el periodista Ignacio Santos, la presentadora Nancy Dobles se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la provincia de Limón, donde ha compartido tiempo con sus hijos, entre ellos Daniel, además de reunirse con un grupo de amigos.

Foto: Redes sociales

A través de sus redes sociales, la comunicadora ha mostrado algunos momentos de su escapada al Caribe costarricense, dejando ver paseos, encuentros con sus seres queridos y distintas actividades alejadas de la rutina laboral.

Otro aspecto que ha llamado la atención es que, en los últimos días, Nancy no ha realizado publicaciones junto a Ignacio Santos, algo que coincide con la confirmación de que la relación entre ambos terminó hace aproximadamente un mes.

Además del descanso, la presentadora también ha aprovechado estos días para mantener su rutina de ejercicio. Dobles es una reconocida amante del bienestar y el estilo de vida saludable, por lo que con frecuencia comparte entrenamientos y actividades físicas como parte de su día a día.

La noticia de la separación fue confirmada por la propia comunicadora a El Observador, medio al que indicó que la decisión fue tomada en buenos términos y que ambos continúan guardándose un profundo cariño y respeto.