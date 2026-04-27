Un intento de robo habría sido el detonante de la riña que se registró este domingo durante el partido entre Puntarenas FC y Deportivo Saprissa.

Según el reporte de las autoridades, personal de seguridad privada alertó a la Fuerza Pública luego de que un integrante de una de las barras intentara sustraer una cadena de oro a un aficionado dentro del estadio.

Al tratar de impedir el hecho, varias personas se involucraron en una confrontación que rápidamente escaló a empujones y golpes, obligando la intervención de la seguridad privada y posteriormente de los oficiales destacados en el operativo.

Cuando los policías ingresaron a la gradería, se encontraron con un ambiente alterado y resistencia a sus indicaciones. En medio del control de la situación, algunos sujetos incluso arremetieron contra los oficiales, generando una mayor tensión.

El incidente dejó como saldo tres personas detenidas, quienes fueron remitidas a la Fiscalía para el debido proceso.