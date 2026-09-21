Esto fue todo lo decomisado a presunta sobrina de “Pecho de Rata”

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una mujer de apellidos Barnett López, de 29 años, quien presuntamente sería sobrina de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida por la Policía Municipal de Santa Ana la tarde de este lunes.

De acuerdo con los agentes judiciales, la municipalidad recibió una alerta de una supuesta infracción cometida por un vehículo, por lo que, al abordarlo y revisarlo, notan un fuerte olor a aparente droga.

Ante la situación, solicitaron colaboración con la policía municipal de Escazú y su unidad canina para realizar una inspección al vehículo, dando positivo a la droga.

Al llegar las autoridades judiciales, abordan la escena y se percatan de que dentro del carro hay ₡7.175.000 en efectivo y aparatos electrónicos, por lo que la mujer quedó detenida como sospechosa del delito de legitimación de capitales.

La mujer será presentada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ