Antes de tomar el vuelo que lo llevaría fuera del país, el cantante argentino Paulo Londra conmovió a su legión de seguidores ticos.

“Prometo volver ya sea para surfear, jugar al fuchi (fútbol) o cantar unas baladas. Pura vida mae”, escribió el artista en su cuenta oficial.

El intérprete de “Tal vez” vivió jornadas inolvidables en suelo tico. El pasado 23 de agosto, el escenario del Parque Viva se llenó de energía cuando miles de fanáticos se dieron cita para disfrutar de una noche cargada de música y emociones.

Temas como “Chica Paranormal”, “Nublado” y “Plan A” retumbaron entre luces y gritos de euforia, mientras el público coreaba cada palabra con devoción.

Leer más: Video: Paulo Londra filtró la nueva camiseta de la Liga

Durante su visita al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), el artista no dudó en calzarse los tacos y aprovechar la oportunidad para jugar fútbol.