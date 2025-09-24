El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó dos allanamientos en dos hoteles de San José, específicamente en la Merced, este jueves.

Dentro de estos establecimientos, encontraron una gran cantidad de dinero tanto en colones como en dólares. Además, en apariencia, estas personas vendían droga tipo crack, cocaína y marihuana en estos hoteles allanados.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

Foto: OIJ

Foto: OIJ

El operativo se ejecutó en horas de la tarde de este jueves y se detuvo a 4 personas sospechosas de la venta de dicha droga en los establecimientos.

Los detenidos son:

Hombre de apellido Sánchez de nacionalidad venezolana de 25 años.

Hombre de apellido Barboza, costarricense de 42 años.

Mujer de apellido Rojas de nacionalidad venezolana de 35 años.

Mujer de apellido García, costarricense de 20 años.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para su respectivo proceso judicial.

Con información de Byron Agüero de Grupo Extra.

