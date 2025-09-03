La música costarricense vivió una noche inolvidable en la Gala de los Premios ACAM 2025, donde se entregaron 40 galardones, se realizaron 3 menciones honoríficas y se celebró la trayectoria del músico Luis “Pelín” Muñoz con el Premio Reca Mora, en reconocimiento a su impacto en el rock nacional y el jazz internacional.

Foto: Mauricio Aguilar

Los grandes ganadores fueron Ceshia Ubau y el grupo Giant Sleeper, ambos con 4 premios, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año.

La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida presentadora de Teletica, Natalia Monge, quien sorprendió al revelar que está dando sus primeros pasos en la música, marcando así un nuevo capítulo en su carrera artística.

El escenario del Auditorio Nacional se llenó de talento con las presentaciones de Mazzk, Arturo Pardo, Flor de Doppler, Isla Tambor y el potente dúo de Ceshia Ubau y Canina, interpretando su éxito Mujer Salvaje.

Esta edición rompió récords de participación con 1.009 postulaciones, que incluyeron 185 discos y 824 sencillos, reafirmando la fuerza y diversidad de la producción musical en Costa Rica. Más de 600 personas asistieron al evento, entre artistas, medios e invitados especiales.

Discos Ganadores

Categoría Ganadores Clásica Contemporánea Sofi Paez – Silent Stories Electrónica Los Excavators – Los Excavators & El Combo Brujo Hard Rock / Metal Dystopian Machine – Under The Cruel Light Incidental Ensamble de Música para Ballet Conservatorio de Castella – Historias de

Vida (en vivo) Instrumental Amarillo Cian y Magenta – Identidades Jazz Eduardo Montero – Pandas City Nueva Canción María Prétiz – Estimados Vecinos Pop Ceshia Ubau – Eden (Deluxe) Punk / Ska Morfina – Identidad Rap / Hip Hop Zenich – La Niké de la Samotracia Reggae / Roots Caribbean’s Seeds – Wolaba Riddim Religiosa Todos para UNO – Raíces Rock Coyote Corp. – Elefantes, Tortugas y Vacío Más Allá Del Horizonte Rock Alternativo / Indie 11:11 – Aguas Interplanetarias Rock Progresivo Giant Sleeper – Hyperliminal Urbano / Reggaetón Niah – Afrodita

Sencillos Ganadores

Categoría Ganador Balada Mar Navarrete – Vuelo Clásica Contemporánea Orquesta Sinfónica de Heredia – Siete Tocatas Electrónica F.A.V. & Tino Amor – Volátil Hard Rock / Metal Sight of Emptiness – Mandates of Hate Instrumental Sofi Paez – Amsterdam Jazz Max Esquivel – Cafezinho Nueva Canción Karol Barboza ft Colectiva Viajo Sola – Lasolas Pop F.A.V. & Tino Amor – Amigos Imaginarios Punk / Ska Endemia – Botellas en la Ratonera Rap / Hip Hop Kavvo – Sé que he Cambiado Reggae / Roots Fuerza Dread – Soñábamos Religiosa Mario Vega Rojas – Hoy Rock Flor de Doppler – Arráncame la Piel Rock Alternativo / Indie Flor de Doppler – Animal Rock Progresivo Giant Sleeper – Well Adjusted Tradicional / Folclórica Sonámbulo ft Niña Jaguar – Sangre Pujagua Tropical Colectivo Manteca – La Marea Urbano / Reggaetón Ceshia Ubau Ft. Canina – Mujer Salvaje (Remix)

Ganadores Categorías Especiales

Categoría Ganadores Álbum del Año Giant Sleeper – Hyperliminal Canción del Año Ceshia Ubau ft Canina – Mujer Salvaje (Remix) Artista Revelación Sofá Kids Ingeniero/a de Sonido Maul On The Mix por su trabajo en Mujer Salvaje (Remix) de Ceshia Ubau ft Canina Persona Arreglista Massimo Pericolo por su trabajo en Hyperliminal de Giant Sleeper Persona Productora José María Piedra, Felipe Fernández y Edgar Brenes Soto por su trabajo en Celajes de Isla Tambor

Menciones Honoríficas