La música costarricense vivió una noche inolvidable en la Gala de los Premios ACAM 2025, donde se entregaron 40 galardones, se realizaron 3 menciones honoríficas y se celebró la trayectoria del músico Luis “Pelín” Muñoz con el Premio Reca Mora, en reconocimiento a su impacto en el rock nacional y el jazz internacional.
Los grandes ganadores fueron Ceshia Ubau y el grupo Giant Sleeper, ambos con 4 premios, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año.
La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida presentadora de Teletica, Natalia Monge, quien sorprendió al revelar que está dando sus primeros pasos en la música, marcando así un nuevo capítulo en su carrera artística.
El escenario del Auditorio Nacional se llenó de talento con las presentaciones de Mazzk, Arturo Pardo, Flor de Doppler, Isla Tambor y el potente dúo de Ceshia Ubau y Canina, interpretando su éxito Mujer Salvaje.
Esta edición rompió récords de participación con 1.009 postulaciones, que incluyeron 185 discos y 824 sencillos, reafirmando la fuerza y diversidad de la producción musical en Costa Rica. Más de 600 personas asistieron al evento, entre artistas, medios e invitados especiales.
Discos Ganadores
|Categoría
|Ganadores
|Clásica Contemporánea
|Sofi Paez – Silent Stories
|Electrónica
|Los Excavators – Los Excavators & El Combo Brujo
|Hard Rock / Metal
|Dystopian Machine – Under The Cruel Light
|Incidental
|Ensamble de Música para Ballet Conservatorio de Castella – Historias de
Vida (en vivo)
|Instrumental
|Amarillo Cian y Magenta – Identidades
|Jazz
|Eduardo Montero – Pandas City
|Nueva Canción
|María Prétiz – Estimados Vecinos
|Pop
|Ceshia Ubau – Eden (Deluxe)
|Punk / Ska
|Morfina – Identidad
|Rap / Hip Hop
|Zenich – La Niké de la Samotracia
|Reggae / Roots
|Caribbean’s Seeds – Wolaba Riddim
|Religiosa
|Todos para UNO – Raíces
|Rock
|Coyote Corp. – Elefantes, Tortugas y Vacío Más Allá Del Horizonte
|Rock Alternativo / Indie
|11:11 – Aguas Interplanetarias
|Rock Progresivo
|Giant Sleeper – Hyperliminal
|Urbano / Reggaetón
|Niah – Afrodita
Sencillos Ganadores
|Categoría
|Ganador
|Balada
|Mar Navarrete – Vuelo
|Clásica Contemporánea
|Orquesta Sinfónica de Heredia – Siete Tocatas
|Electrónica
|F.A.V. & Tino Amor – Volátil
|Hard Rock / Metal
|Sight of Emptiness – Mandates of Hate
|Instrumental
|Sofi Paez – Amsterdam
|Jazz
|Max Esquivel – Cafezinho
|Nueva Canción
|Karol Barboza ft Colectiva Viajo Sola – Lasolas
|Pop
|F.A.V. & Tino Amor – Amigos Imaginarios
|Punk / Ska
|Endemia – Botellas en la Ratonera
|Rap / Hip Hop
|Kavvo – Sé que he Cambiado
|Reggae / Roots
|Fuerza Dread – Soñábamos
|Religiosa
|Mario Vega Rojas – Hoy
|Rock
|Flor de Doppler – Arráncame la Piel
|Rock Alternativo / Indie
|Flor de Doppler – Animal
|Rock Progresivo
|Giant Sleeper – Well Adjusted
|Tradicional / Folclórica
|Sonámbulo ft Niña Jaguar – Sangre Pujagua
|Tropical
|Colectivo Manteca – La Marea
|Urbano / Reggaetón
|Ceshia Ubau Ft. Canina – Mujer Salvaje (Remix)
Ganadores Categorías Especiales
|Categoría
|Ganadores
|Álbum del Año
|Giant Sleeper – Hyperliminal
|Canción del Año
|Ceshia Ubau ft Canina – Mujer Salvaje (Remix)
|Artista Revelación
|Sofá Kids
|Ingeniero/a de Sonido
|Maul On The Mix por su trabajo en Mujer Salvaje (Remix) de Ceshia Ubau ft Canina
|Persona Arreglista
|Massimo Pericolo por su trabajo en Hyperliminal de Giant Sleeper
|Persona Productora
|José María Piedra, Felipe Fernández y Edgar Brenes Soto por su trabajo en Celajes de Isla Tambor
Menciones Honoríficas
|Categoría
|Ganadores
|Disco Electroacústico
|Chiquilles por su obra Bruma
|Sencillo Infantil
|Maf e Tulá por su obra Los Guardianes y Guardianas del Mar
|Disco Tropical
|El Indomable por su obra Delirio Místico