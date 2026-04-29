Un hombre de apellido Castro, de 24 años, figura como el principal sospechoso de ejecutar una “sistemática campaña de amenazas agravadas y terrorismo” contra el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras varias diligencias por parte de las autoridades judiciales, se ejecutó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se logró el decomiso de:

6 celulares, con tarjetas SIM de varias compañías.

Una computadora.

Sellos falsos del MEP.

Sellos falsos del Ministerio de Salud.

Sellos falsos de una nutricionista.

Sellos falsos del INA.

150 títulos de manipulación de alimentos.

8 títulos de educación básica y bachiller.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas

Con informacion de la corresponsal Mariluz Rojas.

El caso

Según la investigación, los hechos se dieron en noviembre del 2025, cuando comenzaron a registrarse difamaciones en redes sociales que posteriormente evolucionaron a amenazas explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos.

El joven, en apariencia, seria un exestudiante de ingeniería en computación de dicha universidad, quien habría utilizado herramientas tecnológicas para generar temor dentro de la comunidad universitaria.