Esto es todo lo que se sabe de la desarticulación de “Los Chacales”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un operativo antidrogas realizado la madrugada de este miércoles permitió a la Policía de Control de Drogas (PCD) intervenir a la estructura criminal conocida como “Los Chacales”, dedicada al narcomenudeo en la provincia de Cartago.

Fuerte operativo.

Las acciones policiales incluyeron allanamientos en una vivienda en La Lima y en una estructura tipo búnker ubicada en el sector conocido como “Las Gradas”, en el Dique, puntos que eran utilizados presuntamente para la venta y almacenamiento de drogas.

Operativos contra “Los Chacales” en Cartago. Foto: MSP.

De acuerdo con las autoridades, al momento de la intervención no se ubicó a los principales sospechosos, ya que se presume que fueron alertados sobre la presencia policial. No obstante, los agentes lograron incautar una importante cantidad de droga lista para la venta.

Los presuntos líderes de la organización fueron identificados como 2 sujetos de apellidos Segura Meoño y Segura Solano, este último ya detenido por la Policía Municipal. Ambos cuentan ahora con orden de captura, al igual que otros 4 sospechosos vinculados a la estructura. Además, se confirmó la detención de otro implicado de apellidos Delgado Morales.

Operativos contra “Los Chacales” en Cartago. Foto: MSP.

Según la PCD, la desarticulación de esta banda representa un golpe importante para la seguridad en la zona, donde se han registrado balaceras y homicidios asociados a disputas territoriales por la venta de drogas.

Decomisos

949 dosis de crack

268 envoltorios de marihuana y recipientes con aparente cera de marihuana

46 dosis de cocaína

Un arma de fuego, un cargador de uso prohibido en el país y diez municiones calibre 9 mm

396 mil colones

Utensilios para la preparación y dosificación de drogas

Operativos contra “Los Chacales” en Cartago. Foto: MSP.

El operativo contó con el apoyo de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el grupo táctico G-TRES de la PCD, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), así como de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Cartago.

Operativos contra “Los Chacales” en Cartago. Foto: MSP.

Como parte de las acciones posteriores, el búnker intervenido fue desmantelado por las autoridades municipales, con el objetivo de evitar que sea reutilizado para actividades ilícitas.

Operativos contra “Los Chacales” en Cartago. Foto: MSP.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los sospechosos restantes.