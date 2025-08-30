Alberto Padilla, reconocido periodista internacional, falleció este viernes 29 de agosto en el hospital CIMA, según confirmó la empresa en que laboraba el comunicador.

Grupo Extra conversó con Andrés Quintana, presidente de Cadena Radial Costarricense (CRC 89.1 FM), y explicó cómo se habría dado la situación, así como los últimos detalles.

“Anoche inmediatamente me di cuenta que había ingresado al hospital, me trasladé al CIMA y ya en ese momento sus amigos, que estaban con él, al momento del desvanecimiento, me informaron que ya había fallecido”, dijo Quintana.

De la misma forma, explicó que al enterarse de la noticia, se puso en contacto con sus hijos que viven en Atlanta para informarles de la noticia.

“Ahora los estamos esperando para proceder de acuerdo a sus deseos”, concluyó el presidente de CRC.

@diario.extra Grupo Extra lamenta el fallecimiento de nuestro amigo Alberto Padilla, destacado periodista internacional que formó parte del consejo editorial del medio en 2024. ♬ sonido original – Diario Extra

Padilla trabajó en CNN en Español y además tenía un programa en la emisora 89.1 FM, donde tuvo su último programa el pasado jueves 28 de agosto.