Esto es lo que se sabe de Gerson Torres previo al Clásico

Vladimir Quesada en conferencia de prensa habló sobre la lesión de Gerson Torres.

El extremo sufre una lesión muscular en su pantorrilla y Vladimir espera contar con él próximamente.

“Con Gerson tenemos que esperar, esperamos que la otra semana ya pueda realizar trabajos en cancha”, comentó el estratega.

Vladimir también tomó en cuenta el gran rendimiento que ha demostrado el jugador morado.

“Gerson ha hecho un buen torneo al igual que los otros integrantes del plantel”, mencionó.

Quesada espera un gran nivel por parte de la Liga Deportiva Alajuelense y un buen ambiente para el próximo domingo donde buscarán extender el liderato.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra