La Fuerza Pública detuvo el pasado miércoles a un hombre de apellido Solano, alias “Chuculum” y dos sujetos más, quienes portaban armas de fuego y droga en distintas denominaciones al momento de la detención.

“Chucumlum” era requerido por las autoridades tras ser el presunto responsable de la muerte de Eugenio Androvetto, funcionario del Ministerio de Salud.

Armas y droga de “Chuculum” – Fotografía: Ministerio Seguridad Pública

El hecho ocurrió en el barrio Sinaí, en Montes de Oca, San José.

El Ministerio Público informó que Alias “Chuculum”, vinculado con narcotráfico, seguirá en prisión preventiva por los próximos 6 meses por el sicariato a un funcionario del Ministerio de Salud.

A este sujeto se le investiga por cuatro delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado de tentativa.

El sospechoso fue detenido en vía pública, en Barrio Sinaí, San Pedro, el 10 de setiembre anterior, luego de permanecer cinco meses en fuga.

Este sujeto intentó evadir las acciones de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue capturado y puesto a las órdenes del Ministerio Público para la toma de declaración indagatoria y solicitud de medida cautelar.

El órgano acusador requirió la prisión preventiva en una audiencia que se llevó a cabo el viernes, según informó el Ministerio Público.