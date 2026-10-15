Esto encontró el OIJ en finca de Pococí allanada este jueves

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un arma AR-15 y diversos tipos de drogas encontró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los operativos realizados este jueves en una finca ubicada en Guácimo.

Así lo confirmó el departamento de prensa del OIJ, entidad que además dio a conocer que las diligencias judiciales tardaron cerca de 12 horas.

Fotos: Reiner Montero.

En el sitio las autoridades descartaron la presencia de restos humanos, pese a la extensa búsqueda por parte de los agentes.

Foto: Reiner Montero.

La propiedad allanada es de un hombre de apellidos Cortés Hernández, quien fue detenido hace algunas semanas.

Hernández sería mano derecha de alias “Coco Guácimo”, fallecido el pasado 24 de julio en un enfrentamiento con la policía judicial.