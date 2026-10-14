Esto encontraron en la casa allanada del futbolista detenido

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las diligencias ejecutadas por la Fiscalía Adjunta de Heredia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la provincia de Cartago no solo permitieron la captura del futbolista Carlos Barahona y 3 familiares y allegados (sus primos apellidados Artavia y Aguilar, además de un cuarto sujeto de apellido Duarte), sino que sacaron a la luz una considerable cantidad de indicios probatorios.

En el marco del expediente 26-3327-0059-PE, por los presuntos delitos de extorsión cobratoria y legitimación de capitales, la policía judicial intervino cuatro inmuebles vinculados con la estructura criminal dedicada al préstamo informal de dinero bajo la modalidad “gota a gota”.

En el inmueble vinculado específicamente con el jugador Barahona, los agentes judiciales reportaron el hallazgo de sustancias psicotrópicas (droga) acompañadas de una balanza digital, equipo típicamente empleado para el pesaje y dosificación de sustancias ilícitas.

Efectivo, balanzas y droga al descubierto

Durante los registros, el despliegue policial logró el decomiso de múltiples elementos clave para la investigación financiera y criminal. Entre los indicios más destacados por las autoridades figuran:

Dinero en efectivo .

. Vehículos .

. Un arma de fuego.

Los indicios decomisados fueron embalados bajo estrictos protocolos de cadena de custodia para ser incorporados formalmente a la causa, mientras los cuatro imputados fueron trasladados a la sede del Ministerio Público en Heredia a la espera de que se defina su situación jurídica y se soliciten las respectivas medidas cautelares ante el Juzgado Penal.