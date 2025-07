El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, confirmó este miércoles que recibió la notificación oficial de la revocación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos.

El también diputado del Partido Liberación Nacional manifestó su desconcierto ante la decisión.

“La decisión adoptada el día de hoy me genera una profunda extrañeza, dado que no conozco de alguna razón objetiva que la amerite, siendo que toda mi vida he tenido una relación amigable y respetuosa con los Estados Unidos. Confío en llegar a conocer las razones que ameritaron esta decisión, para mí incomprensibles”, agregó Arias.