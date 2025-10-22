La Primera Dama de la República, Signe Zeikate, manifestó su agradecimiento al pueblo de Costa Rica tras la operación del presidente Rodrigo Chaves.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Zeikate confirmó que la cirugía del mandatario resultó exitosa.

“Con sincera gratitud, deseo agradecer profundamente al pueblo de Costa Rica por sus oraciones, buenos deseos y los innumerables mensajes de apoyo por la exitosa cirugía y recuperación del presidente. Nos sentimos profundamente conmovidos por su bondad y solidaridad en este momento”, afirmó.

Chaves viajó a Estados Unidos para someterse a una cirugía de próstata y esta semana se informó que el procedimiento resultó exitoso, por lo cual regresaría a Costa Rica este sábado 25 de octubre.