Esto dijo Nogui Acosta sobre destitución del canciller Manuel Tovar

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, evitó valorar las razones que llevaron a la presidenta Laura Fernández a destituir al canciller Manuel Tovar y aseguró que la mandataria tiene la potestad de remover a sus ministros sin brindar explicaciones adicionales.

“La presidenta de la República tiene la potestad de nombrar y remover al ministro de acuerdo con su criterio. En ese sentido, no entramos a valorar las razones que mediaron para la remoción del canciller Manuel Tovar”, señaló Acosta.

El legislador añadió que, al contar con esa atribución, Fernández puede tomar la decisión “sin ninguna explicación adicional”.

La reacción del jefe oficialista se da después de que Fernández destituyera este jueves a Tovar, luego de cuestionar la forma en que gestionó la participación de Costa Rica en una reunión del Escudo de las Américas, celebrada el 22 de setiembre y encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La mandataria afirmó que el ahora excanciller no le trasladó adecuadamente la invitación al encuentro, situación que, según Presidencia, impidió su participación. El Gobierno anunció que la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, asumirá interinamente la Cancillería cuando regrese de su misión en la Asamblea General de las Naciones Unidas.