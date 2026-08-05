Esto dijo el VAR tras patada a Anthony Hernández

Una de las jugadas más polémicas de la jornada anterior del fútbol nacional fue la patada que recibió Anthony Hernández, de Liga Deportiva Alajuelense, y que pudo haber sido sancionada como penal.

El defensa de Escorpiones, José Tello, despeja el balón de cabeza, pero extiende su pierna más de la cuenta y golpea al atacante manudo.

A raíz de esto, el VAR y el árbitro William Mattus entraron en revisión y consideraron que fue una jugada sin culpa.

“Hay una patada, pero el jugador va viendo el balón y en la jugada lo patea, por la inercia. Cuando el balón va en el aire, él lo va viendo y veo un golpe de manera accidental”, dijo el juez central.

Los otros réferis a cargo del VAR no dudaron la decisión tomada en primera instancia.

“Para mí es imprudente. Correcto, comparto la decisión en cancha”, agregaron desde la sala de video arbitraje.

La jugada generó polémica y diversos comentarios entre los aficionados liguistas, pues en ese momento faltaban cuatro minutos para el final del compromiso y el partido estaba 1-1.

Al final, Alajuelense se dejó la victoria gracias a un gol de Alexis Gamboa al minuto 94, con lo cual, firmaron sus primeros tres puntos del Torneo de Apertura 2026.