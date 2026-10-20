Esto dijo el VAR sobre posible penal de Saprissa ante Cartaginés

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La polémica arbitral que marcó el partido entre Saprissa y Cartaginés tuvo un nuevo capítulo este martes, luego de que la Comisión de Arbitraje divulgara los audios del VAR sobre la acción en la que Gerald Taylor cayó dentro del área brumosa, en el compromiso disputado el domingo anterior.

La jugada ocurrió al minuto 15, cuando el defensor morado ingresó al área y se encontró con una barrida del mexicano Luis Olivas. Taylor terminó en el suelo, pero el árbitro central, Juan Gabriel Calderón, decidió no señalar penal, criterio que fue respaldado inicialmente por el VAR.

En la conversación divulgada, Calderón explicó su interpretación de la acción: “El jugador se barre como a dos metros, el jugador blanco sigue y el último termina tocándolo, pero el jugador estaba ahí, acostado previamente, no le hace una zancadilla”.

Desde la sala de video, el árbitro asistente de video consideró que el contacto no era suficiente para sancionar una falta. “Hay un leve roce; el contacto no es suficiente para que el jugador caiga y no tiene control del balón”, fue parte del análisis comunicado al central, a quien le indicaron que podía reanudar el juego.