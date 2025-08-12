La polémica se apoderó la mañana de este domingo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, cuando en el primer gol de los brumosos ante Saprissa, parecía que el balón había salido.

La imagen no es clara, o por lo menos es lo que nos hace entender el VAR.

“Los árbitros del campo determinan que en el inicio de la acción el balón no abandona completamente el terreno de juego“, mencionaron en un video.

Luego, la revisión del VAR asegura el mismo criterio, ya que no hay una toma que aclare si el balón salió por completo.

“No tenemos una evidencia clara de que el balón haya salido, así que voy a confirmar el gol”, indicó uno de los árbitros encargados del VAR.

Según el ex árbitro y analista arbitral, Henry Bejarano, en exclusiva en Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes a mediodía por Extra Radio 92.3 F.M., el gol debió ser anulado.