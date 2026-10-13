Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El caso judicial relacionado con la presentadora costarricense Maricruz Leiva llegó a un acuerdo entre las partes, según confirmó su abogado, quien brindó detalles sobre el resultado del proceso.

La información trasciende luego de que se alcanzara un acuerdo que fue sometido a conocimiento judicial y recibió la aprobación de una jueza. Sin embargo, no se dieron a conocer las condiciones pactadas ni los compromisos establecidos por las partes involucradas.

Foto: Issac Villalta

“Se logró un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que ha sido homologado por la jueza, y cuyos detalles están cubiertos por una obligación de confidencialidad”, manifestó el representante legal de Leiva.

De esta manera, el abogado confirmó que el acuerdo cuenta con la homologación judicial, mientras que las condiciones específicas del arreglo permanecen reservadas debido al compromiso de confidencialidad.

Hasta el momento, la información compartida por el representante legal no permite precisar los términos del acuerdo ni otros detalles sobre la resolución del caso.