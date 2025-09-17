La empresa DEMASA informó que espera retomar sus operaciones habituales en la planta de Guápiles, luego del incendio que se registró el martes en una de sus áreas de producción.

De acuerdo con la compañía, en este momento realizan coordinaciones con el Cuerpo de Bomberos para determinar las causas del fuego, el cual afectó parte de la línea de snacks.

Según la empresa, la emergencia fue controlada gracias a la brigada interna y a la disponibilidad de un tanque de agua de gran capacidad.

“Para la empresa, el bienestar de nuestros colaboradores es la mayor prioridad. En nuestra planta en Guápiles laboran 240 colaboradores, y dichosamente ningún compañero se vio afectado“, comentó Miguel Chavarría, Subdirector de Mercadeo de DEMASA.

Declaraciones de Miguel Chavarría, subdirector de Mercadeo de DEMASA.

El incendio únicamente dejó daños materiales, que aún se encuentran en proceso de cuantificación. Como medida preventiva, la zona afectada permanecerá cerrada durante las investigaciones y remodelaciones.

“En DEMASA esperamos retornar a la operación normal para seguir atendiendo las necesidades de nuestros clientes y consumidores”, agregó la compañía.

En la planta de 10 mil metros cuadrados ubicada en Guápiles se producen papas, plátanos, frijoles y palmito. DEMASA Costa Rica cuenta con más de 1.360 colaboradores en sus 5 plantas de producción situadas en Pavas, Guápiles y Parrita.