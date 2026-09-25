Esto dijo Canal 7 tras recientes despidos y cierre de programa

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Tras conocerse la salida de algunos de los colaboradores, Televisora de Costa Rica confirmó oficialmente que realizó cambios en su estructura operativa y de programación, los cuales incluyen el despido de varios trabajadores y la conclusión de la transmisión del programa 7 Estrellas.

La posición fue dada a conocer por Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, quien explicó que las decisiones forman parte de un proceso con el que la empresa busca responder a los cambios que atraviesa la industria y fortalecer su operación.

“Televisora de Costa Rica mantiene su compromiso de responder a los cambios de la industria, fortalecer su operación y renovar su oferta de contenidos de cara al futuro, para seguir informando y entreteniendo a las audiencias con la calidad que nos distingue”, señaló Nájera.

En su comunicado, la televisora confirmó que entre las modificaciones se encuentra la finalización de la relación laboral con varios colaboradores, aunque no detalló públicamente cuántas personas fueron despedidas ni identificó a todos los trabajadores afectados.

Foto: Cortesía

La empresa también oficializó la salida de 7 Estrellas, programa que durante años formó parte de su oferta de entretenimiento.

“Agradecemos a los colaboradores que concluyen su etapa en Teletica por su trabajo, dedicación y aporte, así como al público que acompañó al programa a lo largo de su trayectoria”, indicó la televisora.

La confirmación se da luego de que este medio informara sobre la salida del periodista Daniel Céspedes, quien confirmó su despido después de 14 años en Teletica, y del periodista de Deportes Miguel Calderón, quien también confirmó a este medio que fue separado de la empresa.

Sobre las razones específicas de cada despido, Teletica indicó que no brindará declaraciones adicionales.

“Por respeto a la privacidad de las personas involucradas, Televisora de Costa Rica no brindará declaraciones adicionales sobre este tema”, concluyó Nájera.