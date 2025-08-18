El Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se pronunciaron luego de que este lunes se informó que el extraditable, Celso Gamboa, fue incluido en la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Este no sería el único nombre de un costarricense, ya que Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata” también fueron incluidos.

También las empresas “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y el equipo “Limón Black Star FC”, también entraron en la lista.

¿Qué dicen las autoridades costarricenses?

Todos estuvieron de acuerdo de que esta decisión es un paso importante, ya que a las organizaciones criminales les “duele” que se perjudiquen sus activos económicos.

Declaraciones del Fiscal, Carlo Díaz:

Declaraciones Ministro de Seguridad, Mario Zamora:

Declaraciones Subdirector del OIJ, Michael Soto: