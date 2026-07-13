Los creadores de la exitosa serie Peaky Blinders reaccionaron con un emotivo mensaje tras conocerse el fallecimiento del actor Sam Neill, quien dio vida al inspector Chester Campbell en las primeras temporadas de la producción.

A través de un comunicado, el equipo de la serie expresó su pesar por la muerte del intérprete y destacó el legado que dejó con uno de los personajes más recordados de la ficción.

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“Estamos devastados al enterarnos de que Sam Neill ha fallecido”, inicia el mensaje compartido por los creadores de la producción.

En el comunicado resaltan que la interpretación de Neill como Chester Campbell “quedará para la historia”, al convertir al personaje en un villano complejo, descrito como “despreciable, mezquino y manipulador”, pero al mismo tiempo “carismático, vulnerable, divertido y extraordinariamente entretenido de ver”.

Además, reconocieron el papel fundamental que desempeñó el actor en los primeros años de la serie.

“Sam fue una de las fuerzas clave que impulsó el exitoso comienzo de Peaky Blinders, y por ello estaremos eternamente agradecidos”, señalaron.

El mensaje concluye con una muestra de solidaridad hacia sus seres queridos: “Nuestro cariño y nuestros pensamientos están con su familia”.

Sam Neill interpretó al inspector jefe Chester Campbell, uno de los principales antagonistas de las primeras temporadas de Peaky Blinders, personaje que se convirtió en una pieza clave en el desarrollo de la historia y en uno de los más recordados por los seguidores de la serie.