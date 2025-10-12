El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, denunció este domingo en sus redes sociales la presencia de desbordamientos y derrumbes en el sector de Taras, específicamente 500 metros después del paso a desnivel en dirección hacia San José.

Video aquí: Alcalde de Cartago denuncia derrumbes en el sector de Taras

“Hemos reportado a la Unidad Ejecutora Taras – La Lima de desbordamientos después del paso a desnivel de Taras, 500 mtrs hacia San José”, indicó Redondo en una publicación, y agregó que la información fue remitida a la Unidad Ejecutora Taras–La Lima para que se realicen las valoraciones y acciones correspondientes.

¿Qué dicen las autoridades encargadas?

Ante la denuncia, el ingeniero Mario Campos, gerente de la Unidad Ejecutora del PIT, explicó que los desprendimientos se produjeron por la saturación del suelo detrás del muro de retención del carril que va en sentido hacia Cartago.

“Ante las advertencias que se dieron sobre un desprendimiento de material, llamar a la calma a la población, a los usuarios de la vía. La situación se dio por la saturación de los suelos con esta lluvia durante los últimos días. No hay nada que preocuparse”, afirmó Campos.

El ingeniero agregó que se mantiene coordinación con la Policía Municipal y la Policía de Tránsito para resguardar el paso por el espaldón del carril que va en sentido Cartago–San José, y recordó a los conductores respetar la velocidad restringida y mantener la calma, enfatizando que el proyecto sigue en ejecución.

Las autoridades llaman a la población a no exponerse mientras se supervisa la zona.