La cadena de supermercados Walmart dio las primeras declaraciones relacionadas con la detención de dos supuestos empleados por un robo millonario en Palí.

El asalto habría ocurrido el pasado 19 de abril de 2025 y en apariencia, una encargada regional de Limón habría participado en idear el plan delictivo.

“Las personas supuestamente involucradas en el hecho son excolaboradores de la empresa”, dijo Walmart tras la consulta de Diario Extra.

Por otra parte, indicaron que están realizando toda la cooperación con las autoridades judiciales.

“Walmart de Centroamérica informa que ha brindado la colaboración necesaria a las autoridades competentes. En Walmart Costa Rica nos preocupamos por velar por la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, asociados y proveedores”, agregaron.

El OIJ realizó varios allanamientos en cuatro provincias para poder aprehender a las personas vinculadas a esta banda de acetileno, una de las seis organizaciones que tiene identificadas la policial judicial en todo el país.