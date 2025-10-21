Vicealcalde de Quepos, Yehudi Mora, se pronuncia tras el fuerte sismo de 6.1 que sacudió la noche de este martes, con epicentro 20 kilómetros al sur de Quepos.

Grupo Extra consultó al vicealcalde sobre este temblor y menciona que en la zona de Quepos se sintió bastante fuerte y largo, por lo que recurrieron a habilitar los comités comunales de emergencias para que las personas realizaran sus reportes.

Los cuales indican que en 3 sectores tuvieron cortes de electricidad y en algunos establecimientos hubo caída de alimentos. No se reportan personas accidentadas.

Según el vicealcalde, inmediatamente se puso en contacto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para prevenir una alerta de tsunami.