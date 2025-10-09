Jessica Muñoz, sobrina de la mujer fallecida durante una riña en La Guaria de Guácimo, relató que el conflicto se originó por disputas entre madres de familia de una escuela, donde estudiaban los hijos de ambas involucradas.

Según contó, su tía había tenido problemas previos con otra vecina, también madre de un estudiante, por diferencias relacionadas con los niños.

“Ella ya nos había dicho que tenía problemas con una mamá de la escuela. Le habíamos recomendado poner una denuncia, pero nunca lo hizo porque eran discusiones por los chiquillos”, expresó Jessica.

La sobrina detalló que el hijo de la fallecida, un niño con autismo, era constantemente objeto de malos entendidos.

“El niño tenía autismo y a veces lo malinterpretaban. La otra señora se enojaba mucho por eso”, indicó.

Esta tarde la sospechosa habría citado a su tía frente a la escuela para “hablar” del tema, pero la discusión terminó en tragedia.

“Ella la llamó para que se vieran cuando los niños salían de clases. Fue ahí donde la atacó”, afirmó.

Jessica lamentó que el conflicto, que comenzó con diferencias entre menores, haya terminado en una muerte. “Queremos justicia. No vamos a descansar hasta que esa mujer pague por lo que hizo. Esto no se va a quedar así”, concluyó.