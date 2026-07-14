Esto dice Seguridad Pública tras muerte de policía

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó el fallecimiento de Jeison Mayorquín Rodríguez, oficial de la Fuerza Pública destacado en la delegación de Tilarán.

La Unión Nacional de Policías (UNP) había informado del deceso de Mayorquín tras su participación en un curso de Fronteras que se realizaba este jueves.

Tras complicaciones de salud, el oficial de 29 años fue llevado hasta el hospital de Liberia, donde tiempo después falleció.

Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades lamentaron la muerte del joven policía.