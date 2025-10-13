Costa Rica podría estar reflejando una culturización de la violencia que ocurres en otros países de la región latinoamericana.

Estas manifestaciones llegan después del fin de semana violento que atravesó el país que dejó como saldo 7 personas asesinadas.

“Esto se adopta de otros países, probablemente a través de muchos canales, con el ejemplo dado por México, Guatemala y Colombia, está siendo utilizado por grupos criminales”, dijo.

Esto con el objetivo de intimidar a grupos rivales: “para dejar una marca o firma criminal en esos cuerpos”, explicó.

Costa Rica ya alcanzó los 691 homicidios y de acuerdo con las proyecciones de 2,7 asesinatos diarios podría alcanzar o superar el récord de 906 ocurridos en 2023.