Randall Zúñiga, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brindó detalles sobre el altercado armado que sufrieron oficiales de la Fuerza Pública la madrugada de este miércoles.

Según destacó, en primera instancia los oficiales observaron 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Ante esto, las autoridades los detienen, siendo que los sospechosos intentan botar un arma de fuego, lo que provoca que queden detenidos.

“Posteriormente, llegan 2 sujetos más en motocicleta, creemos que es para intentar liberar a estos tipos, llegan con un arma AK-47 e intentan disparar a los compañeros de Fuerza Pública, siendo que el arma se les atasca en ese momento y no lograron hacer las detonaciones”, afirmó Zúñiga.

El director destaca que estos 2 sujetos son detenidos. Además, recalca que estos sospechosos estaban siendo investigados por el OIJ por robo de un camión repartidor.

“Posteriormente, llegan 2 sujetos más con pasamontañas. Le disparan a Fuerza Pública y los oficiales también repelen la acción y estos 2 sujetos se escapan de la escena y no son detenidos”, confirmó.

Zúñiga confirmó que se tenía previsto un allanamiento esta semana para detener a los sujetos que intentaron disparar con arma de fuego a los oficiales con el AK-47.