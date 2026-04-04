Esto dice Quepos Cambute tras incendio en su autobús

El equipo de segunda división del fútbol costarricense, Quepos Cambute FC se pronunció este sábado por la tarde tras el incidente que dejó su autobús completamente quemado en La Garita de Alajuela.

Por medio de un comunicado de prensa, el equipo de la Zona Sur del país aseguró que la unidad en la que viajaban rumbo a Grecia tuvo un “desperfecto mecánico”.

Además, el club informó que ningún jugador o integrante del cuerpo técnico sufrió afectación por el incidente, pero sí hubo daños materiales.

El cuadro de Quepos indicó que el juego que tenía pactado para este sábado a las 6:00 de la tarde ante el Municipal Grecia quedó suspendido y deberá ser reprogramado.

El juego correspondía a las fecha 17 del Torneo de Clausura 2026.