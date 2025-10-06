El diputado oficialista Alexander Barrantes protagonizó una pelea por un choque dentro de un parque en San José, la noche del sábado anterior.

Debido a esto, Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta lo siguiente:

en caso de que una eventual investigación de las autoridades sobre el incidente revele hechos hasta el momento desconocidos y que pudieran ser objeto de reproche al diputado. El legislador reconoce plenamente su participación en el percance en el que golpeó a otro vehículo -dentro de un estacionamiento privado- y lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados.

Nunca más debe repetirse este comportamiento, conscientes de que cada uno debe asumir plenamente las consecuencias legales y reputacionales de sus actos.

Asimismo, el diputado oficialista se pronunció mencionando que difundieron las imágenes fuera de contexto.