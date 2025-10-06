El diputado oficialista Alexander Barrantes protagonizó una pelea por un choque dentro de un parque en San José, la noche del sábado anterior.
Debido a esto, Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta lo siguiente:
- Hacemos un severo llamado de atención al diputado Barrantes Chacón, de quien siempre esperamos que se comporte como un caballero, atendiendo a su investidura como Diputado de la República.
- La fracción oficialista se reserva el derecho de tomar otras acciones en caso de que una eventual investigación de las autoridades sobre el incidente revele hechos hasta el momento desconocidos y que pudieran ser objeto de reproche al diputado.
- El legislador reconoce plenamente su participación en el percance en el que golpeó a otro vehículo -dentro de un estacionamiento privado- y lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados.
- Nunca más debe repetirse este comportamiento, conscientes de que cada uno debe asumir plenamente las consecuencias legales y reputacionales de sus actos.
Asimismo, el diputado oficialista se pronunció mencionando que difundieron las imágenes fuera de contexto.