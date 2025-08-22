El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) dio detalles del sismo sentido esta tarde con epicentro en San José.

Esteban Chaves, del Ovsicori, detalló que se trata de la réplica de mayor magnitud correspondiente al sismo de magnitud 4.1 de la madrugada de este mismo viernes 22 de agosto.

La réplica tuvo una profundidad de 2.0 kilómetros, y “fue ampliamente sentido por la población del centro de San José”, señala el experto.

Se trataría de la misma fuente sísmica del temblor de horas de la madrugada.